فون دير لايين: الأوروبيون مستعدون للرد على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

ابقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب، معتبرة أنه "من الممكن إيجاد حل تفاوضيِ".

واكدت ان "الرسوم الجمركية الاميركية الجديدة تشكل ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي". وأبدت أسفها العميق لقرار ترامب، قائلة إن "الأوروبيين مستعدون للرد ويعملون على حزمة جديدة من التدابير المضادة في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأميركية".

واعتبرت فون دير لايين أنه "لم يفت الأوان بعد لمواجهة المخاوف عبر المفاوضات"، مؤكدة أن "مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على اتصال دائم مع نظرائه الأميركيين"، لافتة الى اننا "سنسعى لتقليل العقبات، وليس لزيادتها".