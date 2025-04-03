بري: تأجيل الانتخابات البلدية غير وارد وسننتخب في الجنوب ولو كان على التراب

شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" ردًا على اقتراحات تأجيل الانتخابات البلدية، على أنّ "التأجيل غير وارد على الإطلاق، ولا سبب موجبًا له ابدًا".
وأضاف "نحن مصرّون على إجراء الانتخابات في كل لبنان، وخصوصًا لبلديات المناطق الجنوبية التي دمّرها العدوان الإسرائيلي، فإن أمكن وضع أقلام الاقتراع فيها فليكن، وإذا ما تعذّر ذلك فسنضع أقلام الاقتراع في أماكن اخرى، حتى في بناية في بلدة قريبة، أو في شقة او غرفة.. سننتخب حتى ولو كان على التراب".
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