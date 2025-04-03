الجيش الإسرائيلي دمّر مركزًا للهيئة الصحية الإسلامية في الناقورة وغرفة جاهزة للبلدية

أعلن الهيئة الصحية الإسلامية، أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف فجر الخميس بثلاث غارات "المركز المستحدث للدفاع المدني- الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة، مما أدّى إلى تدميره بشكله كامل وتتضرر سيارتي اسعاف وإطفاء".

وأكّدت الهيئة، في بيان، عدم وقوع إصابات بين المسعفين.

بدوره، أكد رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة تعليقا على استهداف غرفة جاهزة أمام مقر البلدية أن "الاعتداء المستمر على القرى الجنوبية يهدف الى قتل الحياة فيها ومحاولة لترهيب ابناء القرى الحدودية وعدم عودتهم اليها".

وأشار إلى أنّ "الاستهداف لغرفة جاهزة تستخدمها البلدية في باحة البلدية من اجل متابعة شؤون المواطنين بديل عن المبنى البلدي الذي دمر العدو الجزء الاكبر منه خلال عدوانة عقب وقف اطلاق النار".

واضاف "ان هذا الاعتداء رسالة واضحة ولكن سوف نبقى متمسكين بارضنا وهذا الاعتداء هو برسم اللجنة الخماسية وبرسم قوات اليونيفيل التي لا يبعد مركزها الرئيسي عن مكان الاستهداف مسافة كبيرة".

وكانت قد أفادت قناة "المنار"، بأنّ "محلّقات إسرائيلية دمّرت غرفًا جاهزة وسط بلدة الناقورة" في جنوب لبنان، وذلك فجر اليوم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، واستمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لنقاط في الجنوب.