"الجزيرة" نشرت نسخة مقترح الوسطاء المقدم في 27 آذار الذي وافقت عليه حماس ونسخة الرد الاسرائيلي عليه

كشفت قناة "الجزيرة" القطرية، أنها "حصلت على نسخة مقترح الوسطاء المقدم في 27 آذار الذي وافقت عليه حماس ونسخة الرد الاسرائيلي عليه".

ولفتت مصادر "الجزيرة"، أن "حماس قررت عدم الرد والتعاطي مع الورقة الإسرائيلية الأخيرة التي قدمتها للوسطاء، وأبلغت الوسطاء بنسف إسرائيل لمقترحهم الذي وافقت عليه الحركة قبل أيام".

وذكرت المصادر، أن "مقترح الوسطاء عرض إفراج حماس عن 5 جنود أسرى خلال 50 يوما بينهم عيدان أليكسندر، وعرض الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا بينهم 150 محكومون بالمؤبد و2000 من أسرى غزة".

وأفادت بأن "مقترح الوسطاء تعهد بعودة الأمور إلى ما قبل 2 آذار وفتح المعابر وتنفيذ البرتوكول الإنساني، ونص أن تقدم حماس وإسرائيل تفاصيل باليوم العاشر عن وضع الأسرى لديهما أحياء وأمواتا".

كذلك أفادت بأن "الوسطاء تعهدوا ببدء تفاوض فوري خلال 50 يوما على وقف نار دائم وانسحاب كامل وترتيبات اليوم التالي".

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