أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر، أن "الجيش الإسرائيلي قصف 3 أهداف في سوريا". وكانت قد تحدثت وسائل اعلام سورية عن دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق ناجم عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى البحوث العلمية في مساكن برزة. واشارت وكالة "سانا" الى ان الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط مدينة حماة.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: الجيش الإسرائيلي قصف 3 أهداف في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.