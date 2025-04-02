شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: اقتحام الأقصى اعتداء سافر واستفزاز خطير يستوجب ردعًا دوليًا والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب الاتحاد بأشد العبارات الاقتحام السافر الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستفزاز متعمد لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، خاصة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في إطار السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال لفرض الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ صارخ لكافة القرارات الدولية ذات الصلة، مما ينذر بتصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة.

وحذر حزب الاتحاد من التداعيات الوخيمة لهذه الانتهاكات الممنهجة، ويحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد ينجم عن استمرار هذه السياسات الاستفزازية، داعيا المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية والإقليمية، إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه التجاوزات، وضمان حماية المقدسات الدينية في القدس المحتلة.



كما أعرب حزب الاتحاد عن استنكاره وإدانته المطلقة للمجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، عبر قصفه الوحشي لمستشفى تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما أدى إلى استشهاد العشرات، بينهم أطفال ونساء وجرح أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء.

وأشار إلى أن استهداف المنشآت الطبية والإغاثية جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويعكس تعمد الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.