شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: أمريكا تعلم أن مصر دولة وازنة فى المنطقة لها وضعها وقوتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة ”الخليج 365”، أن الاتصال الذى جرى بين السيد الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب مهم، العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وتقوم على تعاون مستمر وثنائى ودولى.

وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة لقناة النيل للأخبار، أن الأحداث الأخيرة فى المنطقة فرضت الكثير من التطورات لتستلزم بعض التوضيحات فيما يتعلق بوجهات النظر، وبالرغم من حرص مصر على العلاقات الاستراتيجية كانت أيضا واضحة فيما يتعلق بتأكيد موقفها الحاسم ضد التهجير الطوعى أو القسرى لأهالى غزة.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن الولايات المتحدة تعلم أن مصر دولة وازنة فى المنطقة ولها وضعها وقوتها وقدرتها على حفظ السلام فى المنطقة، وهى أقدم دولة أقامت سلام يقوم على القوة وتوازن القوى، ولديها قوات مسلحة قوية رشيدة تحمى لا تهدد ولا تعتدى وقادرة على حماية الأمن القومى المصرى.