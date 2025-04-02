شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تُوزع أحذية وملابس وكحك العيد على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت المؤسسة الصديقية بتوزيع كميات من الأحذية والملابس الجديدة، بالإضافة إلى كحك العيد والهدايا على الأسر المحتاجة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقد عبر المستفيدون عن شكرهم العميق للمؤسسة على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح التعاون بين أفراد المجتمع.

وفي ختام الفعالية، تقدمت المؤسسة الصديقية بأسمى التهاني والتبريكات للأسر الأولى بالرعاية ولجميع أفراد المجتمع، سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الجميع بالخير والبركات.