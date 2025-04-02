شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح لا يقبل التأويل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية موقفها واضح وراسخ تجاه القضية الفلسطينية ولا يقبل التأويل، منوها بأن الأمر لم يقتصر على دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، بل أن الدولة تلعب دورا رياديا في الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم رغم الظروف القاسية التي يمر بها في الوقت الراهن.

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن الشعب المصري بعث عدة رسائل قوية وتاريخية للعالم بخروج الملايين للميادين في كافة أنحاء الجمهورية عقب صلاة عيد الفطر المبارك مفادها أن الشعب ملتحم والكل على قلب رجل واحد خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا عدم توقع ردات فعل الشعب المصري، قائلا " فالشعب في وقت الخطر يكون على قلب رجل واحد ولا يستطيع أحد توقع رد فعله أو يكسر إرادته، وأن هذه البلد الأمين قيادة وحكومة وشعبا سبيكة واحدة غير قابلة للغرق أو الكسر أو الهزيمة أو كسر إرادتها.. فقد غرقت لتحيا وستحيا إلى يوم الدين لأن هذا الشعب يستطيع أن يقهر المستحيل ولا أحد يستطيع أن يلوي ذراعه، وأن هذه البلد فيها من الطاقات والشباب والوعى ومن التراث والتاريخ ما لا يوجد في أي بلد في الدنيا".

وشدد خبير العلاقات الدولية على أن مصر هي بالفعل أم الدنيا وستظل أم الدنيا ورمانة الميزان وركيزة الاستقرار، فهي دائما دائما ما تصدر سياسات وقرارات وتوجهات وتصدر رؤى والكل يتبع هذه الرؤى والسياسات والتوجهات فقد قالت الدولة المصرية لا للتهجير ولا للمساس بالقضية الفلسطينية ولا لمساس للأمن القومى المصري وهذه ثوابتنا وهذه خطوطنا الحمراء.