شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تدين قصف الاحتلال الإسرائيلى لعيادة "أونروا" فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال، مؤكدة أن هذا القصف يمثل جريمة حرب نكراء وانتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية.

وأكدت التنسيقية رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بالمقدسات في القدس، مشددة على أن أي إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال بشأن المسجد الأقصى غير شرعية وفقًا للقانون الدولي، وأن أي اعتداء عليه يعد استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين ويؤدي إلى تصعيد يهدد الأمن والسلم الدوليين، كما أدانت اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا يؤجج التوترات في المنطقة.

وطالبت التنسيقية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المجازر التي ترتكبها سلطة الاحتلال، ورفض سياسة الكيل بمكيالين، والعمل الفوري على وقف إطلاق النار وتنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على ضرورة محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا الإطار، جددت التنسيقية دعمها الكامل للموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لمحاولات التهجير القسري أو الطوعي لأهالى غزة، مؤكدة تقديرها للجهود المصرية المبذولة للوصول إلى هدنة ووقف شامل لإطلاق النار رغم مراوغات الاحتلال، والتزام مصر التاريخي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.