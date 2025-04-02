شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: التواصل "المصرى-الأمريكى" يؤكد استمرار جهود القيادة السياسية لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن مصر تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية خطوة هامة في إطار جهودها لوقف الحرب على غزة.

وشدد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن مصر مستمرة في اتخاذ كل الخطوات الممكنة لاستعادة الهدوء في المنطقة ووقف الحرب على غزة، وذلك عبر العودة إلى الأوضاع التي سبقت استئناف القتال وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل.

وأضاف عناني أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب تؤكد استمرار جهود القيادة السياسية المصرية لتفعيل الوساطة مع شركائها من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بتنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.

كما أشار إلى أن مصر تتابع عن كثب التطورات في البحر الأحمر، حيث تلقي الصراعات الدائرة هناك بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري.

وشدد الحزب على أن القيادة المصرية، في ظل التأييد الشعبي الواسع الذي ظهر في احتشاد الملايين بعد صلاة عيد الفطر، تواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة في محاولة مستمرة لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة والقطاع.