شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: اقتحام وزير إسرائيلى للمسجد الأقصى انتهاك سافر للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أدان ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية فى خطوة تصعيدية جديدة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة تتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية جديدة في رفح جنوب قطاع غزة، بعد استدعاء الفرقة 36، وفق مصادر إعلامية عبرية.

وأشار «الشهابي» إلى أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية ووزرائها تؤكد مجددا أنها حكومة معادية للسلام، وتعمل على انتهاك اتفاق الهدنة واستمرار حربها لإبادة الشعب الفلسطينى وخاصة بعد الضوء الأخضر الذى منحه لها الرئيس الأمريكى ترامب بتحويل غزة إلى جحيم !!

كما وصف الشهابى اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الاقصى فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك بأنه يستهدف استفزاز مشاعر ملايين المسلمين فى بلاد العالم المختلفة، ويشكل انتهاك سافر للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى.

كما دعا رئيس حزب الجيل المجتمع الدولى إلى التحرك لمنع انفجار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط كلها والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس العربية.

وحمل رئيس حزب الجيل مجددا الإدارة الأمريكية مسئولية انتهاك حكومة النتن ياهو لاتفاق الهدنة واستمرارها غاراتها اليومية التى تقتل العشرات من المدنيين العزل من شعبنا الفلسطينى الصامد والصابر، كما طالب الرئيس الأمريكى ترامب باحترام توقيع بلاده على اتفاق الهدنة، ووقف جرائم الحكومة الإسرائيلية الوحشية والزامها باحترام اتفاق الهدنة.