الجيش: توقيف مواطنَين في حي الشراونة – بعلبك ودير العشاير - راشيا

أعلنت قيادة الجيش في بيان أن "وحدة من الجيش أوقفت في منطقة حي الشراونة – بعلبك المواطن (ح.ك.) وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات.

كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة دير العشاير – راشيا المواطن (س.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته عددًا منها بالإضافة إلى كمية من الذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".