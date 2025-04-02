مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن كامل مشروع صيدا - جزين بسبب عطل طارئ

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان ،" حدوث عطل طارئ في قسطل الضغط الذي يربط بركة أنان بمعمل بولس أرقش (الأولي)، مما يستدعي تفريغ بركة أنان ابتداء من مساء اليوم الأربعاء 2/4/2025، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمدة لا تقل عن يومين.
واشارت الى انه "وبناء عليه، ستنقطع مياه الري عن كامل مشروع ري صيدا - جزين اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الثلاثاء 8/4/2025، وذلك لإتمام أعمال تنظيف قناة منسوب الـ600 من الترسبات والرمال والأعشاب التي ستتراكم نتيجة تفريغ البركة.
ودعت المصلحة في بيانها " المشتركين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وريّ مزروعاتهم مسبقا إن لزم الأمر، لتفادي أي تأثير سلبي خلال فترة الانقطاع".
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