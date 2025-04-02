وزير المال احال إلى مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها

أحال وزير المالية ياسين جابر إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، ليصار إلى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي.

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