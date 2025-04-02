شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: القضية الفلسطينية تظل دائما فى قلب أولويات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن القضية الفلسطينية ستظل في قلب أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية أمن قومي عربي ومبدأ ثابتا في السياسة الخارجية المصرية ولن تدخر مصر أي جهد في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، سواء عبر المسار الدبلوماسي أو من خلال تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح "فرحات"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مصر لعبت دورا محوريا في مختلف المحطات التاريخية للقضية الفلسطينية، حيث قادت جهودا كبيرة لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية بالإضافة إلى دورها الكبير في التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، واستضافة جولات الحوار بين الفصائل الفلسطينية، و تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحقيق الاستقرار في المنطقة ، ولم تتوقف عند الجهود السياسية والدبلوماسية، بل امتدت جهودها إلى الميدان الإنساني، حيث فتحت معبر رفح لاستقبال المصابين والجرحى، ووفرت المستشفيات المصرية الرعاية الطبية اللازمة لهم، إضافة إلى إرسال قوافل الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية والطبية لتخفيف معاناة أهالي القطاع.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية المصرية تدرك جيدا أن تحقيق الاستقرار في غزة لا يقتصر على وقف التصعيد فقط، بل يشمل أيضا إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع ومن هذا المنطلق، وضعت مصر خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، تتضمن تطوير البنية التحتية، وبناء مساكن جديدة للأسر المتضررة، وإصلاح المنشآت الحيوية التي تعرضت للتدمير، مثل المستشفيات والمدارس والطرق.

وأشار فرحات إلى أن هذه الخطة تأتي استمرارا للدور المصري المسؤول في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث سبق أن أطلقت مصر عدة مراحل من إعادة الإعمار بعد الحروب السابقة على القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأهالي مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس النهج المصري القائم على تحقيق التوازن بين العمل السياسي والدبلوماسي، والمساندة الإنسانية والتنموية، انطلاقا من رؤية واضحة مفادها أن دعم الفلسطينيين لا يقتصر على تقديم المساعدات، بل يشمل تمكينهم من العيش بكرامة، وتعزيز صمودهم في أرضهم، ودعم حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الدكتور رضا فرحات على أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ليس مجرد تحرك مرحلي، بل هو التزام استراتيجي يعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين مصر وفلسطين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ستواصل جهودها على مختلف المستويات لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضع حدا لمعاناته المستمرة.