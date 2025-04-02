شخصيات سياسية ودينية في البقاع هنأت عبر "النشرة" بعيد الفطر

بمناسبة عيد الفطر، هنأت العديد من الشخصيات السياسية والدينية في البقاع عبر "النشرة" اللبنانيين، حيث تمنى مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي أن يعيد الوطن من خلال مؤسسات ترعى شؤون الوطن والمواطن، بينما رأى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة أن بداية الصوم في الوقت نفسه عند المسلمين والمسيحيين قد تكون إشارة ربانية على أنه لا يمكن أن نحفاظ على هذا البلد إلا إذا كان يداً واحدة.
من جانبه، تحدث النائب بلال الحشيمي عن الأمل في البلد، بعد إنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي ظل وجود رئيس الحكومة نواف سلام والحكومة، في حين أمل رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب أن تكون المرحلة الجديدة أفضل للبنان واللبنانيين، متمنياً من الجميع وقف الرهانات على الخارج.
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