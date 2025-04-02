البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان

اشار النائب فريد البستاني، الى انه "استكمالاً للعمل الرقابي والتدقيقي في ملفات هيئة مراقبة شركات التأمين في وزارة الاقتصاد والذي قمت به مع اعضاء لجنة الاقتصاد النيابية، تقدّمت باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان".

واوضح أن "هذا القانون يعالج الثغرات في العلاقة بين وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة على شركات التأمين ويوفّر آليّة واضحة للمراقبة والإشراف بشفافية تامّة. نحن في لجنة الاقتصاد نراقب ونحاسب ونطرح الحلول القانونية ونقدّمها للتشريع".