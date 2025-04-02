شاركت وزيرة البيئة تمارا الزين في "الحوار الوزاري العالمي حول الدبلوماسية العلمية" الذي انعقد في مقر اليونسكو في باريس، تلبية لدعوة من منظمة اليونيسكو بمشاركة وزراء ورؤساء وفود من مختلف الدول الاعضاء في المنظمة.
هدف المؤتمر إلى تعزيز التفكير الدولي حول نهج جديد للدبلوماسية العلمية يتماشى مع احتياجات المجتمعات الحديثة. وتمحور النقاش حول تعزيز دور الدبلوماسية العلمية كأداة استراتيجية لضمان إدارة مستدامة وشفافة للموارد الطبيعية والعلمية على المستوى العالمي وتم التركيز على مواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي، فقدان التنوع البيولوجي، التلوث، والأمراض الناشئة، بالإضافة إلى قضايا حيوية مرتبطة بالغذاء، المياه والطاقة.
وأجرت الزين لقاءات جانبية مع مسؤولين من اليونيسكو ومع مندوب لبنان الدائم لدى منظمة اليونسكو السفير مصطفى أديب، للبحث عن دعم لمشاريع تعنى بالحفاظ على إرثنا الطبيعي، ولا سيما المحميات، بالإضافة الى المواقع المدرجة على لائحة اليونيسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر الزين شاركت في مؤتمر في باريس حول الدبلوماسية العلمية وأجرت لقاءات دعماً للحفاظ على الارث الطبيعي اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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