تقدمت فجر اليوم اليات الجيش الاسرائيلي المتمركزة في منطقة "اللبونة" شرقي الناقورة داخل الاراضي اللبنانية ترافقها جرافات ، باتجاه رأس الناقورة حيث عملت على رفع ساتر ترابي قطعت فيه الطريق الرابط بين الجانبين قبالة موقع "جل العلام" الذي يشرف على الناقورة وعلما الشعب.

كانت هذه تفاصيل خبر اليات وجرافات اسرائيلية قطعت طريقا في رأس الناقورة بساتر ترابي قبالة موقع "جل العلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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