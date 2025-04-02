الجيش: وحدة من الجيش أغلقت معبَرين غير شرعيَّين في منطقتَي الهرمل ومشاريع القاع

أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش معبَرين غير شرعيَّين في منطقتَي "الدورة" – الهرمل و"مشاريع القاع".

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