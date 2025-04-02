نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر لبناني تأكيده أن "لبنان تلقى في الساعات الماضية إشارات غير مطمئنة تفيد بأن اسرائيل ماضية بسياسة الاغتيالات".
وكشف المصدر أن "لبنان تلقى أيضا إشارات تفيد بأن إسرائيل أخذت على عاتقها مهمّة تدمير ترسانة حزب الله العسكرية طالما أن خطوات الحكومة اللبنانية غير كافية".
كانت هذه تفاصيل خبر "روسيا اليوم" عن مصدر لبناني: لبنان تلقى إشارات تفيد بأن اسرائيل ماضية بسياسة الاغتيالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.