"روسيا اليوم" عن مصدر لبناني: لبنان تلقى إشارات تفيد بأن اسرائيل ماضية بسياسة الاغتيالات

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر لبناني تأكيده أن "لبنان تلقى في الساعات الماضية إشارات غير مطمئنة تفيد بأن اسرائيل ماضية ب​سياسة​ الاغتيالات".

وكشف المصدر أن "لبنان تلقى أيضا إشارات تفيد بأن إسرائيل أخذت على عاتقها مهمّة تدمير ترسانة حزب الله العسكرية طالما أن خطوات الحكومة اللبنانية غير كافية".