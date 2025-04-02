اعلنت وزارة الدفاع التايوانية، "رصد 36 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة منذ صباح اليوم"، مشيرة الى أن "تصرفات الصين مزعزعة للاستقرار وتتمثل في التهديد والترهيب وتنتهك القانون الدولي".

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