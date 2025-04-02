خارجية الصين: ننصح الفلبين بعدم اللعب بالنار وأي تعاون عسكري لها مع واشنطن يجب ألا يضر بمصالح دول أخرى

اشارت وزارة الخارجية الصينية، الى أننا "ننصح الفلبين بعدم اللعب بالنار وأي تعاون عسكري لها مع واشنطن يجب ألا يضر بمصالح دول أخرى"، لفتة الى أن "الدعوة إلى استقلال تايوان تقسيم للبلاد وأي دعم خارجي لاستقلال الجزيرة يعد تدخلا في شؤوننا".

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