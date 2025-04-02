أكد الرئيس جوزاف عون لوفد نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان، على أهمية القطاع الزراعي في نهضة الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضار والفاكهة إلى دول الخليج العربي

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون أكّد لوفد نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة أن الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام التصدير إلى دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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