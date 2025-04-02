شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة بيانات بالأخطاء الطبية.. مهام لجنة سلامة المريض في القانون والان مع تفاصيل الخبر

تختص اللجنة العليا وسلامة المريض النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية، اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

ووفقا لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، من ضمن اختصاصات اللجنة اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال تواجد شبهة جنائية أو شبهة مخالفة تأديبية، بحسب الأحوال، النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

وتعمل اللجنة على إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية، التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها، وأي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.