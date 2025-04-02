شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الحياة عضو التحالف الوطنى تنظم احتفالية لعيد الفطر فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، نظّم متطوعو صناع الحياة مصر فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الفطر في الساحات الكبرى لـ11 محافظة، بمشاركة المواطنين والأطفال.

شملت الفعاليات العديد من الأنشطة الممتعة التي تهدف إلى نشر الفرح في نفوس الجميع، حيث تم توزيع الهدايا والبالونات على الحضور، إلى جانب تنظيم ورش للرسم على وجوه الأطفال، مما أضاف أجواء من البهجة والسرور على احتفالات العيد في مختلف المناطق.

كما حرصت الفرق التطوعية على تنظيم فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، شملت ألعابًا وفعاليات حركية، بهدف خلق أجواء من المرح والتسلية، وقد تفاعل الأطفال والعائلات بشكل كبير مع هذه الأنشطة، مما جعل الاحتفالات أكثر حيوية ودفئًا.