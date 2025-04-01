شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى تشارك المصريين فرحة العيد فى الشوارع والميادين والان مع تفاصيل الخبر

شاركت جمعية رسالة الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المصريين فرحة عيد الفطر المبارك من خلال تنظيم فعاليات احتفالية في شوارع وميادين مصر.

وقد قامت الجمعية بتوزيع الهدايا على الأطفال والعائلات، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية التي أضفت أجواء من البهجة على الجميع. شملت الفعاليات رسم وجوه الأطفال وتوزيع البالونات، مما أسهم في نشر الفرح في قلوب المواطنين في مختلف الأماكن.

وتجسدت مشاركة الجمعية في تعزيز روح العطاء المجتمعي، حيث إن هذه الفعاليات تعد جزءًا من المبادرات المستمرة التي تهدف إلى نشر السعادة والمساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين في عيد الفطر.