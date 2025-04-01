شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"الشيوخ": مصر تحرص على تقديم كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن احتشاد المصريين عقب أداء صلاة عيد الفطر شكل دليلًا واضحًا وقويًا على موقفهم الرافض للتهجير قيادةً وشعبًا، وتجسيد لوعي الشعب المصري ووقوفه خلف القيادة السياسية، موضحةً أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدمت ولا تزال تقدم كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية الحثيثة أو عبر المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف عن التدفق إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وأضافت "هلالي" أن الشعب المصري وجه رسالة للعالم أجمع توضح أن مصر قيادةً وشعبًا، لن تقبل بأي حلول على حساب الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بتصفية القضية أو تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، مشيرةً إلى أن موقف مصر واضح وثابت، وهو رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو فرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهده العالم من احتشاد المصريين في ميادين مصر لم يكن مجرد وقفات عابرة، بل هو رسالة واضحة من الشعب المصري عبر فيها عن رفضه لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن احتشاد الشعب المصري في الميادين هو أيضًا رسالة بأن الجميع في مصر على قلب رجل واحد في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت "هلالي" إلى أن اصطفاف المصريين يوضح أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية للدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها بمسميات مختلفة مثل التهجير وغيره من المخططات التي تهدف إلى تفريغ القضية من مضمونها وتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين.