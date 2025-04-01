رئيسة وزراء إيطاليا تعلّق على إدانة زعيمة أقصى اليمين في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من فرض حظر مؤقت يمنع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.

وقالت ميلوني، لوسائل إعلام، إنها لا تعلم ملابسات الاتهامات الموجهة إلى لوبان، ولا أسباب "مثل هذا القرار القاسي".

وأضافت: "لكني لا اعتقد أن أي شخص يعرف قدر الديمقراطية يمكن أن يكون سعيداً بحكم يؤثر على زعيمة حزب كبير ويحرم ملايين المواطنين من تمثيلهم".

وأدانت محكمة في فرنسا، الاثنين، لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يعني منعها من خوض انتخابات الرئاسة في فرنسا عام 2027، إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.