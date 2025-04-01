القناة 12: من المتوقع أن تقوم إسرائيل بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية المستوردة اليوم

اشارت القناة 12 الاسرائيلية الى انه من المتوقع أن تقوم إسرائيل بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية المستوردة اليوم، ويهدف هذا الإجراء إلى منع الرئيس الاميركي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية على إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مستشارين في البيت الأبيض صاغوا مقترحا لفرض رسوم جمركية بنحو 20 بالمئة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن فريق الرئيس ترامب يبحث استخدام الإيرادات المتوقع أن تصل لمليارات الدولارات من الرسوم الجمركية الجديدة من أجل تمويل تنفيذ تعديلات ضريبية.