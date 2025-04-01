وزير المال الاسرائيلي: العام 2024 سجل رقما قياسيا في عمليات الهدم بالضفة الغربية

اشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الى إن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص.

ولفت سموتريتش في تصريح له، الى انه "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في الضفة، ولكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية"، متحدثا عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة.