اشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الى إن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص.
ولفت سموتريتش في تصريح له، الى انه "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في الضفة، ولكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية"، متحدثا عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال الاسرائيلي: العام 2024 سجل رقما قياسيا في عمليات الهدم بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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