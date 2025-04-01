مسؤول روسي: نحذر من عواقب كارثية في حال استهداف منشآت إيران النووية

نقلت وسائل إعلام روسمية روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تحذيره من أن "توجيه ضربات للبنية التحتية النووية الإيرانية ستكون له عواقب "كارثية" على المنطقة بأسرها". وندد ريابكوف في مقابلة مع مجلة نقلتها وسائل الإعلام بما وصفها بأنها "إنذارات" ترامب لإيران. وكان قد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

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