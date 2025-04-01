الخزانة الاميركية تصدر عقوبات مرتبطة بإيران تستهدف ست كيانات وفردين في إيران والإمارات والصين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ست كيانات وفردين في إيران والإمارات والصين.

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