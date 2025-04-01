الحاج حسن: المقاومة تراقب وتتابع وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت المناسب

اكد رئيس تكتل بعلبك النيابي النائب حسين الحاج حسن، ان "المقاومة تراقب وتتابع وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت المناسب، وكلما اشتدت المحن، يجب ان تتصلب وتزداد قناعاتنا ايمانا ويقينا لان طريقنا هو طريق التحرير ،وعلينا ان نحبط كل اهداف العدو والذين يتناغمون مع العدو وهم يختبئون وراء تغريداتهم".

ولفت الحاج حسن، في كلمة من حسينية بلدة يونين في البقاع الشمالي، الى أن "الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت عدوانا على الضاحية الجنوبية استشهد عددا من المواطنين وجرح عدد اخر ودُمرت اجزاءا من مبنى أو أكثر ،وما حصل عدوان واضح بربري همجي ،وما تحجج به العدو حجج واهية، وهو خرق جديد لما تم الاتفاق عليه عليه".

وذكر أن "العدو الصهيوني يخرق هذا الاتفاق يوميا عشرات المرات ويسقط عشرات الشهداء والجرحى، واللجنة الخمسية انا لا اقول انها نائمة هي واعية جدا، وتحديدا رئيس اللجنة الخماسية هو واعٍ جدا ،ويعرف تماما ما يجري ويخطيء ما يجري، والولايات المتحدة شريك كامل في العدوان على لبنان وهي تغطي العدوان والامم المتحدة قدراتها ضعيفة".