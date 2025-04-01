اكد رئيس تكتل بعلبك النيابي النائب حسين الحاج حسن، ان "المقاومة تراقب وتتابع وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت المناسب، وكلما اشتدت المحن، يجب ان تتصلب وتزداد قناعاتنا ايمانا ويقينا لان طريقنا هو طريق التحرير ،وعلينا ان نحبط كل اهداف العدو والذين يتناغمون مع العدو وهم يختبئون وراء تغريداتهم".
ولفت الحاج حسن، في كلمة من حسينية بلدة يونين في البقاع الشمالي، الى أن "الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت عدوانا على الضاحية الجنوبية استشهد عددا من المواطنين وجرح عدد اخر ودُمرت اجزاءا من مبنى أو أكثر ،وما حصل عدوان واضح بربري همجي ،وما تحجج به العدو حجج واهية، وهو خرق جديد لما تم الاتفاق عليه عليه".
وذكر أن "العدو الصهيوني يخرق هذا الاتفاق يوميا عشرات المرات ويسقط عشرات الشهداء والجرحى، واللجنة الخمسية انا لا اقول انها نائمة هي واعية جدا، وتحديدا رئيس اللجنة الخماسية هو واعٍ جدا ،ويعرف تماما ما يجري ويخطيء ما يجري، والولايات المتحدة شريك كامل في العدوان على لبنان وهي تغطي العدوان والامم المتحدة قدراتها ضعيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: المقاومة تراقب وتتابع وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت المناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.