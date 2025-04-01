المديرية العامة للشؤون العقارية أعلنت آلية عمل أمانات السجل العقاري لشهر نيسان

تعلن المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية أن "أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم خلال شهر نيسان 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) . وستقوم ايام الخميس في 3 و10 و24 نيسان باستقبال معاملات جديدة . باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات".

كذلك أعلنت الوزارة، أن "أمانة السجل العقاري في بالشوف ستقوم خلال شهر نيسان 2025 أيام الاثنين - الثلاثاء الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".

ولفتت الى أن "أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم خلال شهر نيسان 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات".

وأضافت "المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم ايام الثلاثاء في 8 و15 و29 نيسان وايام الخميس في 10 و29 نيسان 2025 باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) ويعتذر المكتب العقاري في عاليه عن استقبال معاملات جديدة خلال شهر نيسان 2025".

أنا امانة السجل العقاري في المتن ستقوم خلال شهر نيسان 2025 كل نهار خميس بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)

كذلك فإن أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم خلال شهر نيسان 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

وذطرت الوزارة، أن "المكتب العقاري في جبيل سيقوم خلال شهر نيسان 2025 كل نهار اثنين باستقبال معاملات جديدة وكل نهار خميس بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وباستقبال جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".