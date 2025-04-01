رئيس بلدية رامية الحدودية تسلم خمسين منزلا جاهزا للسكن من جمعية "وتعاونوا"

تسلم رئيس بلدية رامية الحدودية علي مرعي، خمسين منزلا جاهزا للسكن مع أثاثهم، تقدمة من جمعية "وتعاونوا" دعما للأهالي ولمزارعي التبغ الذين دمرت منازلهم ابان العدوان الاسرائيلي على البلدة.

وشكر رئيس البلدية لرئيس الجمعية عفيف شومان ابو الفضل تقديمه المنازل الجاهزة، إضافة الى خزانات المياه التي وضعت في باحة المدرسة الرسمية.

ونوه بـ"هذه اللفتة الانسانية الكريمة من جمعية وتعاونوا التي تبلسم جراح الاهالي الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان الاسرائيلي الأخير على البلدة".

وأكد أن "البلدية ستعمل كل ما بوسعها لتأمين حاجيات السكان لعودة امنة وكريمة، علما بان البلدة دمرت 99 في المئة من منازلها واحيائها وشوارعها اضافة إلى القضاء على شبكات الكهرباء والمياه ومقومات الحياة في البلدة".