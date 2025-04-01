زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن "طائراتنا قصفت صباح اليوم مقرات لحزب الله في لبنان"، مؤكدا أنه "سنواصل استهداف أية عناصر تشكل تهديدا على أمن إسرائيل".
من جهة اخرى، أمل ساعر "في التوصل لاتفاق لكن حماس رفضت عرض المبعوث الأميركي ويتكوف الذي قبلناه"، معتبرا انه "علينا أن نستأنف العمليات العسكرية في غزة بشكل كامل إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية بشأن التوصل لاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: قصفنا صباح اليوم مقرات لحزب الله في لبنان وسنواصل استهداف كل من يشكل تهديدا على أمننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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