مارين لوبان: سندافع عن أنفسنا ولن نسمح بسرقة الانتخابات الرئاسية من الفرنسيين

اعتبرت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان أن حكم القضاء الفرنسي بمنعها من الترشح لانتخابات الرئاسة قرار معيب. وفي حين أشارت إلى أن رئيسة المحكمة رفضت الاستماع لدفاعها في القضية وأصدرت حكمها، لفتت إلى أننا "سندافع عن أنفسنا ولن نسمح بسرقة الانتخابات الرئاسية من الفرنسيين".

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