شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم الديب: حشود المصريين أكدت دعم الشعب للقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن حشود المصريين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك أمس الأثنين، أكدت موقفهم الرافض للتهجير قيادة وشعبا والتي تجسد وعي الشعب المصري ووقوفه خلف القيادة السياسية.

وأضاف الديب، أن الشعب المصري أكد للجميع وقوفه خلف القيادة السياسية ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري وفي نفس الوقت الموقف الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية.

وأشار الديب، إلى أن الشعب المصري رسم مشهد للعالم أجمع، مفادها بأن مصر قيادة وشعبًا، لن تقبل بأي حلول على حساب الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بتصفية القضية أو تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري بقيادة الرئيس السيسي حيال القضية الفلسطينية راسخ وثابت ولن ولم يتغير، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، وهو ما أكدته الدولة المصرية مرارًا في كافة المحافل الدولية والإقليمية.