شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: احتشاد المصريين رسالة للعالم برفض تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، أن احتشاد المصريين عقب صلاة عيد الفطر المبارك أمس في ميادين مصر، للتضامن مع القضية الفلسطينية، يؤكد حرصهم على حقوق الشعب الفلسطيني فى الحفاظ على أراضيه، ومؤكدا أن هذه الوقفات جاءت تعبيراً طبيعياً عن إدراك الشعب المصري لخطورة المرحلة الراهنه.

وأكد النائب زكي عباس، أن ما شاهدناه من احتشاد اليوم في ميادين مصر لم يكن مجرد وقفات عابرة، بل هو رساله واضحة من الشعب المصري عبر فيها عن رفضة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن احتشاد الشعب المصري اليوم والقوي السياسية في ميادين الإسكندرية، القاهرة والجيزة ومحافظات الصعيد والدلتا يؤكد أن الجميع في مصر على قلب رجل واحد وهو رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه، مؤكدًا أن الصمت الدولي غير مقبول فى هذه المرحلة الحاسمة.