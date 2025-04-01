شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إنجاز 21.4% من مشروع محطة الضبعة النووية وزيادة قدرات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تحقيق تقدم في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، حيث تم إنجاز 21.4% من المشروع، وذلك ضمن جهود تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك في تقرير أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما أكدت الحكومة زيادة قدرات محطات القطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية بنحو 200 ميجاوات، في إطار التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الكهرباء ودعم استراتيجية التنمية المستدامة.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.