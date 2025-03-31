الداخلية السورية: مقتل عنصرين من قوات النظام السابق في تبادل لإطلاق النار بريف دمشق

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​، أنّ "أثناء قيام إحدى دوريّات مديريّة أمن ريف دمشق بجولتها المعتادة لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة نجها بمنطقة السيدة زينب، تعرّضت لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر تتبع لقوّات النّظام السّوري السّابق، ما استدعى الرّدّ الفوري على مصادر النّيران".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الاشتباك أسفر عن مقتل عنصرين من المهاجمين، وإصابة آخرين"، لافتةً إلى أنّ "على إثر ذلك، تمّ تعزيز الدّوريّة بقوّة أمنيّة إضافيّة، حيث جرى تطويق المنطقة وبدء عمليّات التّمشيط، كما تمّ العثور على أسلحة وذخائر تركها بقيّة المهاجمون قبل فرارهم".