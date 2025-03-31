أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنّ "أثناء قيام إحدى دوريّات مديريّة أمن ريف دمشق بجولتها المعتادة لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة نجها بمنطقة السيدة زينب، تعرّضت لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر تتبع لقوّات النّظام السّوري السّابق، ما استدعى الرّدّ الفوري على مصادر النّيران".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الاشتباك أسفر عن مقتل عنصرين من المهاجمين، وإصابة آخرين"، لافتةً إلى أنّ "على إثر ذلك، تمّ تعزيز الدّوريّة بقوّة أمنيّة إضافيّة، حيث جرى تطويق المنطقة وبدء عمليّات التّمشيط، كما تمّ العثور على أسلحة وذخائر تركها بقيّة المهاجمون قبل فرارهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السورية: مقتل عنصرين من قوات النظام السابق في تبادل لإطلاق النار بريف دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.