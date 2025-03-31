شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يشارك المواطنين بهجة العيد في الغربية: فرحة تملأ القلوب والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الغربية لإدخال البهجة والسرور على الأسر والمستشفيات خلال عيد الفطر السعيد، تم تنفيذ مبادرة مجتمعية شاملة بدأت في نهاية شهر رمضان المبارك واستمرت في أول أيام العيد.

تضمنت المبادرة توزيع 3000 وجبة إفطار على الصائمين في مختلف أنحاء المحافظة، مع التركيز على الأسر المحتاجة والمرضى في المستشفيات، وذلك في أخر ايام شهر رمضان المبارك. ومع استقبال أول أيام العيد، انطلق شباب المتطوعين في شوارع مدينة طنطا الرئيسية لتوزيع شوكولاتة وحلوى العيد، بالإضافة إلى البالونات والألعاب الصغيرة لإضفاء جو من الفرحة على الأطفال.

كما تم إعداد وتوزيع 200 كارت معايدة، تحتوي على أماكن مخصصة للعيدية والشوكولاتة والحلويات، لتعزيز فرحة العيد بين الأطفال. وتوزيع عيديات نقدية شملت 50 عيدية بقيمة 200 جنيه لكل منها، و100 عيدية بقيمة 50 جنيه، و50 عيدية بقيمة 20 جنيها. بالإضافة إلى توزيع حوالي 25 كيلوغرامًا من الشوكولاتة والحلويات، وعدد كبير من البالونات والألعاب الصغيرة.

تعكس هذه المبادرة روح التكافل الاجتماعي والتضامن التي يحرص عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتؤكد على التزامه بدعم الأسر المحتاجة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في المناسبات السعيدة.

