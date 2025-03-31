شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني تحتفل بعيد الفطر مع أطفال دار للأيتام والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء مليئة بالفرحة والبهجة، نظمت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، زيارة خاصة لدار أيتام عائشة حسنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، تهدف الزيارة إلى مشاركة الأطفال فرحة العيد، حيث تم توزيع الهدايا والعيديات لإضفاء البسمة على وجوههم وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

وقد شهدت الزيارة لحظات من الفرح العفوي والتواصل الإنساني، حيث امتلأت القلوب بالسعادة والعيون بالفرح، في تعبير جميل عن أن العيد ليس مجرد احتفال، بل فرصة لإظهار الحب والدعم للأيتام وكل من يحتاج إلى العون.

وحرصت مؤسسة الجارحي على تأكيد رسالتها الإنسانية في هذه المناسبة السعيدة، معبرة عن تمنياتها للجميع بعيد فطر مبارك، مؤكدة أن التكاتف الاجتماعي والعمل التطوعي يعد من أهم ركائز العمل التنموي في مصر.