شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: مشهد اصطفاف المصريين رسالة دعم وتأييد مطلقة لقيادتنا الرشيدة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بمشهد اصطفاف ملايين المصريين بكافة محافظات الجمهورية، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، والذي يؤكد مجدداً علي تضامنه مع الأشقاء الفلسطينيين ضد مخطط تهجيرهم من أرضهم وتصفية قضيتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات له عقب مشاركته في الوقفة التضامنية اليوم، إن احتشاد الشعب المصري العظيم والقوي السياسية والحزبية أمام المساجد وساحات الصلاة مشهد يمكن أن نصفه بالتاريخي، ليجسد وحدة الصف المصري خلف قيادته الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد دائمًا أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، وستعمل بكل جهدها لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ حقوق الشعب الاشقاء في الحفاظ علي أرضهم.



وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن المصريين بكافة طوائفهم أعلنوها سابقاً واكدوها اليوم بأنهم لن يسمحوا بتمرير أي مخططات تهدد استقرار المنطقة أو حقوق الشعب الفلسطينيين الشقيق، أو تمس أمننا القومي والعربي، لافتاً الي إن القيادة السياسية الحكيمة تستمد قوتها من الدعم الشعبي ومشهد اليوم رساله دعم وتأييد مطلقة.



وأعلن النائب اللواء أحمد العوضي، تأييده الكامل لكافة الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أن الدولة المصرية حكومة وشعبا وقيادة ستظل كما كانت دائمًا، شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن والإستقرار والسلام في المنطقة.



ووجه اللواء أحمد العوضي، تحية إعزاز وتقدير للشعب المصري وكافة القوي السياسية والحزبية عامة وللمرأة المصرية خاصة، علي وعيهم وطنيتهم وإنسانيتهم التي تظهر في المواقف والأزمات، كما وجه التحية للقيادة الرشيدة المصرية التي تقود بكل حكمة قضايا ومواقف مصيرية بثبات في ظل هذه التحديات.