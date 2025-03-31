شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة منال نصر: المشهد الوطنى لرفض التهجير تأكيد جديد على وحدة الصف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالمشهد الوطني المهيب الذي جسده المصريون عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث خرجت حشود غفيرة في مختلف المحافظات، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهم القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكدت نصر، أن هذا الحشد الجماهيري يعكس الوعي الوطني العميق لدى المصريين وإدراكهم لخطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة.



وشددت النائبة منال نصر، على أن موقف مصر كان ولا يزال ثابتًا في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.



وأضافت عضو دفاع النواب، أن خروج المصريين بهذه الصورة العفوية هو رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، ويدعم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، ورفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة.



وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن مصر كانت ولا تزال داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد يتنافى مع حقوق الفلسطينيين المشروعة.

واختتمت عضو دفاع النواب، بيانها بالتأكيد على أن هذا المشهد الوطني هو تأكيد جديد على وحدة الصف المصري، وإرادته القوية في مواجهة التحديات، والتفافه حول قيادته الحكيمة في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي ستظل مصر ثابتة في دعمها حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.