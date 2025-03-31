شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: احتشاد المصريين بعد صلاة العيد رسالة بوحدة الصف ضد تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن احتشاد الشعب المصري بالملايين في الشوارع عقب صلاة عيد الفطر المبارك، ليؤكد دعمه للقيادة السياسية وقراراتها أمام العالم أجمع في هذه الوقفات، يشير إلى استعداده لتحمل جميع التبعات التي تتعلق بهذا القرار وإنه كان وسيظل خلف رئيسه ووطنه، دون المساس بالوطن ومقدراته من أي طامع أو معتدي.

وأضاف "محسب"، أن احتشاد المصريين عقب صلاة العيد رفضاً للتهجير تضمن رسالة واضحة يعبر عن وحدة الصف الوطني، مؤكدين رفضهم القاطع لأي خطوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، ويؤكد دعم الشعب لقيادته السياسية التي لطالما دافعت عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أهمية الوقوف في وجه المحاولات التي تصب في مصالح الدول المعادية للسلام.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الشعب المصري قدم روحه فداءً في السابق وعلى استعداد أن يقدم كل غالي وثمين من أجل رمال هذا الوطن، مؤكدا أن الشعب المصري بجميع أطيافه وفئاته يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ويدعم أي قرارات أو تدابير وإجراءات تتخذها الدولة المصرية تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودفاعا عن حقوقه المشروعة ومنع تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وأشار "محسب"، إلى أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واضح وصارم برفض أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن هذا الاصطفاف الوطني الحاشد يعكس إدراك المصريين العميق لحساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، ويوضح أن مصر، بتاريخها العريق ومواقفها الثابتة، ستظل الحصن الحصين للقضية الفلسطينية والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت "محسب"، إلى أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، ويدعمها في كافة القرارات التي يتخذها للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، مطالبا المجتمع الدولي بمزيد من الدعم لخطة مصر في إعادة الإعمار ووقف الحرب، واتخاذ خطوات جادة وأكثر تأثيرًا لوقف حرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل ضد شعب غزة.