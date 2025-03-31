شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: حشود المصريين أكدت موقف مصر الرافض للتهجير قيادة وشعبا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن احتشاد المصريين في مختلف الميادين عقب صلاة العيد تضمن رسالة مهمة تؤكد موقف الشعب المصري الرافض للتهحير قيادة وشعبا.



وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاحتشاد أكد للعالم أجمع بما لم ولن يدع مجال للشك وقوف العش بالمصري عن بكرة أبيه خلف القيادة السياسية في قراراتها الرافضة للتهحير أيضا، وفي نفس الوقت حماية الأمن القومي المصري، وضد تصفية القضية النفسينية تحت مسمى التهجير.

وطالب الدكتور السعيد غنيم، المجتمع الدولي ان يكون له موقف واضح وصريح حيال ما تقوم به دولة الاحتلال من مجازر يوميا بحق الشعب الفلسطيني الاعزل وقتل الأطفال والشيوخ والنساء إمام العالم دون أن يتحرك أحد.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول في شتى الاتجاهات للتوصل لحل فعال للقضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من حوب الابادة التي تمارس ضده.