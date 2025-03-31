شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الحركة الجوية بمطار القاهرة تزامنا مع أول أيام العيد ونقل 75 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، كثافة تشغيل عالية للرحلات الجوية باستقبال 75 ألف راكب ما بين وصول وسفر إلى الخارج، على متن 623 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد علي مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، وذلك تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك التي تشهد تزايدا ملحوظاً فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية من أجل قضاء أجازة العيد والاستمتاع بالأجواء الممتعة التى تتميز بها المقاصد السياحية المصرية، حيث تستقبل صالات السفر والوصول خلال الـ 24 ساعة حوالي 75 الف راكب علي متن 623 رحلة جوية، وذلك بسفر 313 رحلة، طيران تنقل علي متنها أكثر من 34 ألف راكب إلى العديد من الوجهات الدولية منها نيويورك لندن باريس ميونخ أمستردام كوبنهاجن فيينا أثينا مدريد برلين موسكو بوخارست بودابست بروكسل لارناكا أسطنبول والعديد من الوجهات الأخرى با الإضافة إلى وجهات عربية مثل جدة المدينة الطائف دبى الشارقه أبوظبى مسقط عمان المنامة الكويت وغيرها من الوجهات بالإضافة إلى الوجهات والمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان.

ويستقبل مطار القاهرة ايضاً 310 رحلة جوية تنقل على متنها 41 ألف راكب قادمين من عدة وجهات دولية وأقليمية وداخلية منها نيويورك لندن باريس برلين هامبورج ميونخ أثينا فيينا أمستردام كوبنهاجن بروكسل برلين والعديد من الوجهات الأخري، بالإضافة إلى وجهات عربية منها جده المدينة دبى أبوظبى الشارقة مسقط الكويت عمان العين رأس الخيمة الطائف والعديد من الوجهات الأخرى.